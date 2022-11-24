Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum ilçesinde irtibatlı oldukları kişilere uyuşturucu sattıkları bilgisi edinilen O.Ç. ve S.O'yu takibe aldı.

Şüphelilerle fiziki teması görülen 5 kişiyi yakalayan ekipler, bu kişilerin üzerlerinde bir miktar sentetik uyuşturucu, uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparatlar ile pompalı tüfek ele geçirdi.

Emniyete götürülen 5 şüpheli, "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra salıverildi.

Çalışma kapsamında O.Ç. ve S.O. Atakum'da, bu zanlılarla birlikte hareket ettiği belirlenen F.A. da Bafra ilçesinde yakalandı.



Üzerlerinde sentetik uyuşturucu ile pompalı tüfek bulunan ve "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü.



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