Samsun ve çevre illerde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

SAMSUN (AA) - Samsun, Çankırı, Tokat, Kastamonu, Çorum, Sinop ve Amasya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Samsun Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, öğretmenlik mesleğinin önemine değindi.

Öğretmenliğin dünyanın en kutsal meslekleri arasında bulunduğuna işaret eden Ağar, "Öğretmenler, geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimizi çağımızın gereklerine göre milli ve manevi değerlerimizi özümsemiş şekilde yetiştiren kutsal görevin yılmaz temsilcileridir. Toplumların gelişip modern hal almasında en büyük paya sahip olan öğretmenlerimiz, eğitim dünyasının vazgeçilmez neferleridir. Onların yetiştireceği nesil hiç şüphesiz ki ülkemizin geleceğini şekillendiren kişiler olarak karşımıza çıkmaktadır." dedi.

Programda 46 yıl öğretmenlik yapan Şerafettin Karaoğlu da emekli öğretmenler adına konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından emekliye ayrılan öğretmenlere şeref hizmet belgesi, Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğretmen ve öğrencilere ödülleri verildi, öğrenci ve öğretmenler tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu.

Programa, Vali Zülkif Dağlı, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci katıldı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de sorumluluk alanında bulunan okullarda görev yapan öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Jandarma Trafik Timleri ise okulları ziyaret ederek öğretmenlere karanfil verdi.

- Çankırı

Çankırı 100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in kutlama mesajının okunmasının ardından Vali Abdullah Ayaz, konuşma yaptı.

Geleceğin güzel olmasının eğitim camiasının vereceği emeklere, desteklere ve eğitim politikalarına bağlı olduğunu belirten Ayaz, "Buradan eğer doğru sonuç elde edeceksek, bundaki en büyük pay sahibi sizler olacaksınız. İnşallah en büyük destekçileriniz de bizler olacağız. Bugüne kadar bu zorluğu büyük özveriyle, büyük gayretle başardınız. Bundan sonra da eğitim camiamıza, öğretmenlerimize şahsi olarak benim güvenim tam. İnşallah geleceğe sizler ve sizlerin meslektaşları sayesinde gidilecek." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk de öğretmenin her yetişen neslin tomurcuğunda bir damla su, yapraklarında parlayan güneş gibi olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreni gerçekleştirildi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen öğretmenler arası zeka oyunları turnuvasında dereceye girenlere ödülleri, emekli öğretmenlere hizmet şeref belgesi verildi.

Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi'nin hazırladığı "Öğretmen Orkestrası" sunumunun ardından program sona erdi.

- Tokat

Tokat'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Tokat Öğretmenevi'nde Vali Numan Hatipoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, öğretmenlerle bir araya geldi.

Hatipoğlu, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e başöğretmen unvanı verilişinin yıl dönümünün, Öğretmenler Günü'nün kutlu olması dileğinde bulunarak, "Mesleğe yeni başlamış genç öğretmenlerimize hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Diğer yandan ömrünü bu mesleğe adamış ve emekli olmuş öğretmenlerimize de saygılarımı sunuyorum. Eğitim hiç bitmeyen yolculuk ve her zaman hayatımızın içinde olan bir süreç. Dolayısıyla bizi şekillendiren, bize yön veren, istikamet belirlememizi sağlayanlar öğretmenlerdir. Bu vesileyle başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenlerimiz olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.

- Kastamonu

Kastamonu'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programda Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'na çelenk sunuldu.

Buradaki programın ardından Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda devam eden programda müzik dinletisi sunuldu.

Vali Avni Çakır, burada yaptığı konuşmada, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Öğretmenliğin insan yetiştirme sanatı olduğuna işaret eden Çakır, "Çağın ruhunu okuyan, bilgiye inanan, çalışkan, öz güveni yüksek, Türk evladı olmanın hissiyatını kalbine işleyen bir nesli yetiştiren siz öğretmenlerimiz, çok kıymetli bir sanatkarsınız. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nüzü tekrar kutluyor, bu vesileyle Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere görevi esnasında şehit olmuş ve ahirete irtihal etmiş öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, emekli öğretmenlerimize de sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler diliyorum." dedi.

- Sinop

Sinop'ta Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen program, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Kültür Merkezi’nde devam eden programda müzik dinletisi sunuldu, şiirler okundu. Vali Ömer Karaömeroğlu ve beraberindekiler, öğretmenevinde öğretmenlerle bir araya gelerek yemek yedi.

Karaömeroğlu, tüm öğretmenlerin günlerini kutlayarak, meslek hayatlarında başarılar diledi.

- Çorum

Çorum'da Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende İl Milli eğitim Müdürü Abdullah Kodek, anıta çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri çerçevesinde Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen programda da mesleğe yeni başlayan öğretmenler için yemin töreni düzenlendi.

Yıl içinde emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgesi takdim edilen etkinlik, müzik dinletisiyle sona erdi.

Törene Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser de katıldı.

- Amasya

Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, bütün öğretmenlerin gününü kutladı.

Türkmen, insanın kendi doğasından kaynaklanan öğrenme arzu ve ihtiyacının ivmeli şekilde süregeldiğini ve devam ettiğini anlatarak, "Bu süreçte bizleri eğiten öğretmenlerimiz, zihin ve gönlümüze kalıcı izler bırakan en saygın öznelerdir. Çünkü öğretmen, bilgi kaynağı olmasının yanında şefkatiyle bizleri saran, merhamet timsali ve sevgi membasıdır." dedi.

Törenin ardından Türkmen ve beraberindeki öğretmenler, Vali Mustafa Masatlı'yı makamında ziyaret etti.



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