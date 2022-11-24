Samsun ve çevre illerde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun ve çevre illerde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

AA

Samsun ve çevre illerde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

SAMSUN (AA) - Samsun, Çankırı, Tokat, Kastamonu, Çorum, Sinop ve Amasya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Samsun Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, öğretmenlik mesleğinin önemine değindi.

Öğretmenliğin dünyanın en kutsal meslekleri arasında bulunduğuna işaret eden Ağar, "Öğretmenler, geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimizi çağımızın gereklerine göre milli ve manevi değerlerimizi özümsemiş şekilde yetiştiren kutsal görevin yılmaz temsilcileridir. Toplumların gelişip modern hal almasında en büyük paya sahip olan öğretmenlerimiz, eğitim dünyasının vazgeçilmez neferleridir. Onların yetiştireceği nesil hiç şüphesiz ki ülkemizin geleceğini şekillendiren kişiler olarak karşımıza çıkmaktadır." dedi.

Programda 46 yıl öğretmenlik yapan Şerafettin Karaoğlu da emekli öğretmenler adına konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından emekliye ayrılan öğretmenlere şeref hizmet belgesi, Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğretmen ve öğrencilere ödülleri verildi, öğrenci ve öğretmenler tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu.

Programa, Vali Zülkif Dağlı, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci katıldı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de sorumluluk alanında bulunan okullarda görev yapan öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Jandarma Trafik Timleri ise okulları ziyaret ederek öğretmenlere karanfil verdi.

- Çankırı

Çankırı 100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in kutlama mesajının okunmasının ardından Vali Abdullah Ayaz, konuşma yaptı.

Geleceğin güzel olmasının eğitim camiasının vereceği emeklere, desteklere ve eğitim politikalarına bağlı olduğunu belirten Ayaz, "Buradan eğer doğru sonuç elde edeceksek, bundaki en büyük pay sahibi sizler olacaksınız. İnşallah en büyük destekçileriniz de bizler olacağız. Bugüne kadar bu zorluğu büyük özveriyle, büyük gayretle başardınız. Bundan sonra da eğitim camiamıza, öğretmenlerimize şahsi olarak benim güvenim tam. İnşallah geleceğe sizler ve sizlerin meslektaşları sayesinde gidilecek." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk de öğretmenin her yetişen neslin tomurcuğunda bir damla su, yapraklarında parlayan güneş gibi olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreni gerçekleştirildi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen öğretmenler arası zeka oyunları turnuvasında dereceye girenlere ödülleri, emekli öğretmenlere hizmet şeref belgesi verildi.

Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi'nin hazırladığı "Öğretmen Orkestrası" sunumunun ardından program sona erdi.

- Tokat

Tokat'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Tokat Öğretmenevi'nde Vali Numan Hatipoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, öğretmenlerle bir araya geldi.

Hatipoğlu, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e başöğretmen unvanı verilişinin yıl dönümünün, Öğretmenler Günü'nün kutlu olması dileğinde bulunarak, "Mesleğe yeni başlamış genç öğretmenlerimize hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Diğer yandan ömrünü bu mesleğe adamış ve emekli olmuş öğretmenlerimize de saygılarımı sunuyorum. Eğitim hiç bitmeyen yolculuk ve her zaman hayatımızın içinde olan bir süreç. Dolayısıyla bizi şekillendiren, bize yön veren, istikamet belirlememizi sağlayanlar öğretmenlerdir. Bu vesileyle başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenlerimiz olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.

- Kastamonu

Kastamonu'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programda Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'na çelenk sunuldu.

Buradaki programın ardından Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda devam eden programda müzik dinletisi sunuldu.

Vali Avni Çakır, burada yaptığı konuşmada, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Öğretmenliğin insan yetiştirme sanatı olduğuna işaret eden Çakır, "Çağın ruhunu okuyan, bilgiye inanan, çalışkan, öz güveni yüksek, Türk evladı olmanın hissiyatını kalbine işleyen bir nesli yetiştiren siz öğretmenlerimiz, çok kıymetli bir sanatkarsınız. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nüzü tekrar kutluyor, bu vesileyle Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere görevi esnasında şehit olmuş ve ahirete irtihal etmiş öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, emekli öğretmenlerimize de sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler diliyorum." dedi.

- Sinop

Sinop'ta Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen program, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Kültür Merkezi’nde devam eden programda müzik dinletisi sunuldu, şiirler okundu. Vali Ömer Karaömeroğlu ve beraberindekiler, öğretmenevinde öğretmenlerle bir araya gelerek yemek yedi.

Karaömeroğlu, tüm öğretmenlerin günlerini kutlayarak, meslek hayatlarında başarılar diledi.

- Çorum

Çorum'da Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende İl Milli eğitim Müdürü Abdullah Kodek, anıta çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri çerçevesinde Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen programda da mesleğe yeni başlayan öğretmenler için yemin töreni düzenlendi.

Yıl içinde emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgesi takdim edilen etkinlik, müzik dinletisiyle sona erdi.

Törene Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser de katıldı.

- Amasya

Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, bütün öğretmenlerin gününü kutladı.

Türkmen, insanın kendi doğasından kaynaklanan öğrenme arzu ve ihtiyacının ivmeli şekilde süregeldiğini ve devam ettiğini anlatarak, "Bu süreçte bizleri eğiten öğretmenlerimiz, zihin ve gönlümüze kalıcı izler bırakan en saygın öznelerdir. Çünkü öğretmen, bilgi kaynağı olmasının yanında şefkatiyle bizleri saran, merhamet timsali ve sevgi membasıdır." dedi.

Törenin ardından Türkmen ve beraberindeki öğretmenler, Vali Mustafa Masatlı'yı makamında ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Amasya'daki trafik kazasında yaralanan tiyatroculardan biri taburcu edildi
YEREL HABERLER Amasya'daki trafik kazasında yaralanan ...
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı
Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'dan Ankara Keçiörengücü değerlendirmesi:
YEREL HABERLER Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'dan Ankara ...
Samsun'da 28 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun'da 28 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Havza’da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı düzenledi
YEREL HABERLER Havza’da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ...
Samsun'da çöp döküm sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Samsun'da çöp döküm sahasında çıkan yangın kontrol ...
(Görüntülü) FÜNYE İLE PATLATILAN ÇANTADAN GIDA ÜRÜNLERİ ÇIKTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) FÜNYE İLE PATLATILAN ÇANTADAN GIDA ...
Samsun'da şüpheli bavuldan yiyecek ile giyecek eşyaları çıktı
YEREL HABERLER Samsun'da şüpheli bavuldan yiyecek ile giyecek ...
Fünye ile patlatılan çantadan gıda ürünleri çıktı
YEREL HABERLER Fünye ile patlatılan çantadan gıda ürünleri çıktı
Mahir öğretmen dersleri eğlenceli hale getirip öğrenmeyi kolaylaştırıyor
YEREL HABERLER Mahir öğretmen dersleri eğlenceli hale getirip ...
Samsun'da öğretmen ve öğrencilerden 24 Kasım Öğretmenler Günü klibi
YEREL HABERLER Samsun'da öğretmen ve öğrencilerden 24 Kasım ...
Otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralandı (2)
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralandı (2)
Samsun Valisi Dağlı: "Son bir ayda 71 mantar zehirlenme vakamız oldu"
YEREL HABERLER Samsun Valisi Dağlı: "Son bir ayda 71 mantar ...
(Görüntülü) OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ AĞIR YARALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ AĞIR ...
Samsun'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Samsun'dan kısa kısa
Otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralandı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralandı
(Görüntülü) VALİ DAĞLI: BU YIL SAMSUN&#039;DA 71 MANTAR ZEHİRLENMESİ VAKASI OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) VALİ DAĞLI: BU YIL SAMSUN'DA 71 ...
Samsun'da jandarma ekipleri traktör sürücülerine reflektör dağıttı
YEREL HABERLER Samsun'da jandarma ekipleri traktör sürücülerine ...
GÜNCELLEME - Kovayla yüzüne su döktükleri kişinin parası ve telefonunu gasbettikleri öne sürülen 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Kovayla yüzüne su döktükleri kişinin ...
Kovayla yüzüne su döktükleri kişinin parası ve telefonunu gasbettikleri öne sürülen 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kovayla yüzüne su döktükleri kişinin parası ve ...
Vali Dağlı, Terme ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Dağlı, Terme ilçesinde ziyaret ve incelemelerde ...
Vali Dağlı: Bu yıl Samsun'da 71 mantar zehirlenmesi vakası oldu
YEREL HABERLER Vali Dağlı: Bu yıl Samsun'da 71 mantar zehirlenmesi ...
Samsun'da iki otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da iki otomobil ile motosikletin karıştığı ...
Samsun'da 54 bin 520 bandrolsüz makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun'da 54 bin 520 bandrolsüz makaron ele geçirildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.