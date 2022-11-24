Boşanma aşamasında olduğu eşini öldüren kişi ile annesinin yargılanmasına devam edildi

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Kavak ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşini bıçaklayarak öldüren sanık ile annesi, ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Baki K. ve annesi Zahide K. ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, sanık Baki K. ile maktul Gülbahar K'nın çocukları G.K, E.K. ve U.E.K'nın tanık olarak ifadelerine başvurdu.

Çocuklardan G.K, "Babaannem kapıyı çaldı, 'Baki yanımda yok.' dedi. Annem kapıyı açınca da babam kapıya vurarak içeri girdi. Babam, babaannemden aldığı gazeteye sarılı bıçakla annemi öldürdü." dedi.

"Canavarca hisle, tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 29 Aralık'a erteledi.

Kavak ilçesinde 1 Şubat'ta, bir aylık uzaklaştırma kararının bitmesinin ardından annesi Zahide K. ile Kovid-19 nedeniyle karantinada bulunan eşinin evine giden ve çocuklarını görmek istediğini söyleyen Baki K. tartışıp darbettiği Gülbahar K'yı bıçaklamış, ağır yaralanan 3 çocuk annesi kadın hastaneye götürülürken yaşamını yitirmişti. Gözaltına alınan Baki K. ve annesi Zahide K. tutuklanmıştı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.