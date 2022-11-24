Havza'da "Ak Masal Kara Masal" oyunu sahnelendi

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SAMSUN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Sahnemiz Köy Meydanı Projesi kapsamında "Ak Masal Kara Masal" tiyatro oyunu Havza'da sahnelendi.

Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Havza Gençlik Merkezi iş birliğinde 25 Mayıs İlkokulu'nda Atakum Gençlik Merkezi Tiyatro Gurubu tarafından Turgut Özakman'ın "Ak Masal Kara Masal" tiyatro oyunu sahneye konuldu.

Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun ile Gençlik Merkezi Müdürü Burak Becer, üç ve dördüncü sınıf öğrencilerine ayrı seanslarda sahnelenen oyunu öğrencilerle izledi.

Uzun, Gençlik ve Spor Müdürlüğü olarak çocuk ve gençlerin gelişimlerine katkı sağlamak için çalıştıklarını belirterek, okul müdürü Orhan Tan'a tüm öğretmenler adına 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çiçek sundu.





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