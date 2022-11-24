Samsun'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

SAMSUN (AA) - Samsun ve ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kavak ilçesinde Atatürk Park ve Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Şehit İlhan Kuşan Ortaokulu edebiyat öğretmeni Caner Candemir'in sunumunun ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, Atatürk büstüne çelenk sundu.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Programa İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Seyfettin Güveli, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.





- Havza

Havza'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir dizi program düzenlendi.

Mehmetçik Meydanı'nda düzenlenen törende Havza Milli Eğitim Müdürlüğü çelengi, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Turan Demir tarafından Atatürk anıtına sunuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunul​​​​​​​du, İstiklal Marşı okundu.

İlçede Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında ikinci program, 25 Mayıs Anadolu Lisesi tarafından Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Okul müdürü Oğuz Ertuğ'un günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından şiirler okundu, tiyatro sahnelendi, okul korosu konser verdi.

Programın son bölümünde Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile Demir ve protokol üyeleri tarafından Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri, emekliye ayrılan öğretmen Nevzat Ocak'a şeref belgesi verildi.

Program, öğretmenliğe yeni başlayan öğretmenlerin Öğretmenlik Andı'nı okumasıyla son buldu.





- Salıpazarı

Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk anıtına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programa Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, İlçe Müftüsü Kenan Doğru, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Cemil Yiğit ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.





- Alaçam

Alaçam Cumhuriyet Meydanı'nda 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Törene Kaymakam Fikret Zaman, Belediye Başkanı İlyas Acar, Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özkurt ile kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.





- Terme

Terme'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk anıtına çelenk sunumu gerçekleştirildi.

Etkinliğe Kaymakam Metin Maytalman, Belediye Başkanı Ali Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Şahan, Emniyet Müdürü Ahmet Yıldız, Jandarma Komutanı Üsteğmen Eren Dede ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.



Daha sonra Terme Belediyesi Kültür Merkezi'nde devam eden programda emekli öğretmenler adına din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Seyfi Günaçtı, konuşma yaptı.



"Öğretmen olmak istiyorum" oratoryo gösterisinin ardından adaylığı kalkmış öğretmenler için yemin töreni düzenlendi. Şehit öğretmenler için hazırlanan slayt gösterimin ardından öğretmenler arasında düzenlenen anı yarışmasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.



Maytalman, burada yaptığı konuşmada, öğretmenlerin yetiştirdiği, bir nevi kodladığı gençlerle yarının toplumunun inşa edileceğini dile getirerek, "Yarının toplumunda öğretmen, yönetici, hakim, savcı ve diğer meslekleri icra edeceksiniz. Dünün öğretmenleri bizleri ne kadar iyi eğittilerse biz bugün ancak o kadar verimliyiz. Bugünün öğretmenleri de siz gençleri ne kadar iyi eğitebilirlerse siz de yarın o kadar verimli olacaksınız. Öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Programda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından günün anısına Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Şahan'a tablo, Kaymakam Maytalman ve Belediye Başkanı Kılıç'a mezun oldukları ilkokullarının diploma belgeleri hediye edildi.





- Bafra

Bafra ilçesinde de 24 Kasım Öğretmenler Günü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk anıtına İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu'nun çelenk sunumuyla başlayan program, daha sonra Bafra Belediyesi Kültür Merkezi'nde devam etti.



Bafra Mustafa Kemal Ortaokulunca Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programda, öğrencilerden oluşan çocuk korosu şiirler ve türküler söyledi.





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