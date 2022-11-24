Samsun'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

AA

Samsun'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

SAMSUN (AA) - Samsun ve ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kavak ilçesinde Atatürk Park ve Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Şehit İlhan Kuşan Ortaokulu edebiyat öğretmeni Caner Candemir'in sunumunun ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, Atatürk büstüne çelenk sundu.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Programa İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Seyfettin Güveli, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.


- Havza

Havza'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir dizi program düzenlendi.

Mehmetçik Meydanı'nda düzenlenen törende Havza Milli Eğitim Müdürlüğü çelengi, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Turan Demir tarafından Atatürk anıtına sunuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunul​​​​​​​du, İstiklal Marşı okundu.

İlçede Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında ikinci program, 25 Mayıs Anadolu Lisesi tarafından Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Okul müdürü Oğuz Ertuğ'un günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından şiirler okundu, tiyatro sahnelendi, okul korosu konser verdi.

Programın son bölümünde Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile Demir ve protokol üyeleri tarafından Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri, emekliye ayrılan öğretmen Nevzat Ocak'a şeref belgesi verildi.

Program, öğretmenliğe yeni başlayan öğretmenlerin Öğretmenlik Andı'nı okumasıyla son buldu.


- Salıpazarı

Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk anıtına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programa Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, İlçe Müftüsü Kenan Doğru, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Cemil Yiğit ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.


- Alaçam

Alaçam Cumhuriyet Meydanı'nda 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Törene Kaymakam Fikret Zaman, Belediye Başkanı İlyas Acar, Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özkurt ile kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.


- Terme

Terme'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk anıtına çelenk sunumu gerçekleştirildi.

Etkinliğe Kaymakam Metin Maytalman, Belediye Başkanı Ali Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Şahan, Emniyet Müdürü Ahmet Yıldız, Jandarma Komutanı Üsteğmen Eren Dede ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Daha sonra Terme Belediyesi Kültür Merkezi'nde devam eden programda emekli öğretmenler adına din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Seyfi Günaçtı, konuşma yaptı.

"Öğretmen olmak istiyorum" oratoryo gösterisinin ardından adaylığı kalkmış öğretmenler için yemin töreni düzenlendi. Şehit öğretmenler için hazırlanan slayt gösterimin ardından öğretmenler arasında düzenlenen anı yarışmasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Maytalman, burada yaptığı konuşmada, öğretmenlerin yetiştirdiği, bir nevi kodladığı gençlerle yarının toplumunun inşa edileceğini dile getirerek, "Yarının toplumunda öğretmen, yönetici, hakim, savcı ve diğer meslekleri icra edeceksiniz. Dünün öğretmenleri bizleri ne kadar iyi eğittilerse biz bugün ancak o kadar verimliyiz. Bugünün öğretmenleri de siz gençleri ne kadar iyi eğitebilirlerse siz de yarın o kadar verimli olacaksınız. Öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Programda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından günün anısına Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Şahan'a tablo, Kaymakam Maytalman ve Belediye Başkanı Kılıç'a mezun oldukları ilkokullarının diploma belgeleri hediye edildi.


- Bafra

Bafra ilçesinde de 24 Kasım Öğretmenler Günü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk anıtına İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu'nun çelenk sunumuyla başlayan program, daha sonra Bafra Belediyesi Kültür Merkezi'nde devam etti.

Bafra Mustafa Kemal Ortaokulunca Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programda, öğrencilerden oluşan çocuk korosu şiirler ve türküler söyledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Havza'da "Ak Masal Kara Masal" oyunu sahnelendi
YEREL HABERLER Havza'da "Ak Masal Kara Masal" oyunu sahnelendi
Boşanma aşamasında olduğu eşini öldüren kişi ile annesinin yargılanmasına devam edildi
YEREL HABERLER Boşanma aşamasında olduğu eşini öldüren kişi ile ...
Samsun ve çevre illerde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
YEREL HABERLER Samsun ve çevre illerde 24 Kasım Öğretmenler Günü ...
Amasya'daki trafik kazasında yaralanan tiyatroculardan biri taburcu edildi
YEREL HABERLER Amasya'daki trafik kazasında yaralanan ...
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı
Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'dan Ankara Keçiörengücü değerlendirmesi:
YEREL HABERLER Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'dan Ankara ...
Samsun'da 28 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun'da 28 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Havza’da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı düzenledi
YEREL HABERLER Havza’da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ...
Samsun'da çöp döküm sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Samsun'da çöp döküm sahasında çıkan yangın kontrol ...
(Görüntülü) FÜNYE İLE PATLATILAN ÇANTADAN GIDA ÜRÜNLERİ ÇIKTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) FÜNYE İLE PATLATILAN ÇANTADAN GIDA ...
Samsun'da şüpheli bavuldan yiyecek ile giyecek eşyaları çıktı
YEREL HABERLER Samsun'da şüpheli bavuldan yiyecek ile giyecek ...
Fünye ile patlatılan çantadan gıda ürünleri çıktı
YEREL HABERLER Fünye ile patlatılan çantadan gıda ürünleri çıktı
Mahir öğretmen dersleri eğlenceli hale getirip öğrenmeyi kolaylaştırıyor
YEREL HABERLER Mahir öğretmen dersleri eğlenceli hale getirip ...
Samsun'da öğretmen ve öğrencilerden 24 Kasım Öğretmenler Günü klibi
YEREL HABERLER Samsun'da öğretmen ve öğrencilerden 24 Kasım ...
Otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralandı (2)
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralandı (2)
Samsun Valisi Dağlı: "Son bir ayda 71 mantar zehirlenme vakamız oldu"
YEREL HABERLER Samsun Valisi Dağlı: "Son bir ayda 71 mantar ...
(Görüntülü) OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ AĞIR YARALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ AĞIR ...
Samsun'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Samsun'dan kısa kısa
Otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralandı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralandı
(Görüntülü) VALİ DAĞLI: BU YIL SAMSUN&#039;DA 71 MANTAR ZEHİRLENMESİ VAKASI OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) VALİ DAĞLI: BU YIL SAMSUN'DA 71 ...
Samsun'da jandarma ekipleri traktör sürücülerine reflektör dağıttı
YEREL HABERLER Samsun'da jandarma ekipleri traktör sürücülerine ...
GÜNCELLEME - Kovayla yüzüne su döktükleri kişinin parası ve telefonunu gasbettikleri öne sürülen 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Kovayla yüzüne su döktükleri kişinin ...
Kovayla yüzüne su döktükleri kişinin parası ve telefonunu gasbettikleri öne sürülen 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kovayla yüzüne su döktükleri kişinin parası ve ...
Vali Dağlı, Terme ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Dağlı, Terme ilçesinde ziyaret ve incelemelerde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.