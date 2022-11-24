Samsun'dan kısa kısa

SAMSUN (AA) - Ladik'te 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla şehit olan ve vefat eden öğretmenler için mevlit programı düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Ladik Şehit Uğur Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen programa, Kaymakam Ahmet Raşit Orhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Öğrenciler tarafından Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit ve duaların okunmasıyla program sona erdi.

- Havza SHM ve öğrencilerden şehit öğretmenin kabrine ziyaret

Havza Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) çalışanları ve Okul Destek Projesi (ODES) kapsamındaki öğrenciler tarafından, Öğretmenler Günü dolayısıyla şehit öğretmen Ayhan Kural'ın kabri ziyaret edildi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde görev yaparken 16 Eylül 1993'te terör örgütü PKK tarafından şehit edilen öğretmen Kural'ın Ladik ilçesinin Oymapınar Mahallesi'nde bulunan kabri ziyaret edilerek dua edildi, mezarına karanfil bırakıldı.

Daha sonra Havza SHM çalışanları ile öğrenciler, şehit öğretmenin Havza'da ikamet eden annesi Gülbeyaz Kural'a ziyarette bulundu.

Gülbeyaz Kural, oğlunun 29 yıl önce şehit edildiğini dile getirerek, "Acımız yine aynı acı. Vatanımız sağ olsun. Devletimizden Allah razı olsun, beni hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Ben hem şehit hem de öğretmen annesiyim. Bu gurur bana yeter." ifadesini kullandı.

- Başkan Akgül'den Öğretmenler Günü mesajı

Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Akgül, mesajında, ülkenin aydınlık geleceğini eğitimle inşa eden, nesillere bilgiyi, ahlakı, davranış biçimini, saygı ve sevgiyle, sabırla nakış gibi işleyen en büyük değerlerinin öğretmenler olduğunu vurguladı.

Öğretmenlerin Türkiye'yi gelecekte yeni ufuklara taşıyacak çocukları her türlü bilgi ve beceri ile donatan kutsal bir mesleğin mensupları olduğuna işaret eden Akgül, "Bu duygu ve düşüncelerle başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu kutsal görevi yerine getirirken şehit düşen ve hayatını kaybeden tüm öğretmenlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum." ifadesini kullandı.

- Salıpazarı Kaymakamı Öz'den Öğretmenler Günü mesajı

Salıpazarı Kaymakamı Burak Öz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Öz, mesajında, devletlerin ve medeniyetlerin yükselişinde öğretmenlerin paylarının büyük olduğunu vurguladı.

Öğretmenlere değer veren, onları maddi ve manevi alanda layık oldukları yerlere oturtan toplumların kalkındığına işaret eden Öz, şunları kaydetti:



"İnsanlığa hizmet veren her mesleğin saygın olduğu bir gerçektir ama bütün meslek mensuplarını yetiştirip hayata hazırlayan öğretmenlik mesleği ayrı bir kutsallık taşımaktadır. Ülkemizin teminatı gençlerimizi gelişen dünyada nitelikli, donanımlı, zamanın gereklerini ölçebilen, adalet duygusu gelişmiş, yeniliklere açık, demokratik, sorgulayan ve sosyal becerileri gelişmiş bireyler haline getirme görevini yerine getiren kıymetli öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum."

- Ladik'te kadına yönelik şiddetin önlenmesi toplantısı

Ladik ilçesinde kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik toplantı gerçekleştirildi.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla toplumsal farkındalığın artırılması, koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla Ladik Kaymakamlığınca toplantı düzenlendi.

Kaymakam Ahmet Raşit Orhan Başkanlığında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya Belediye Başkanı Vekili Celal Tuzcu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Ramazan Dinç, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Şuayip Demir, Kemal Kaplan Huzurevi Müdürü Hasan Kalın, Toplum Sağlığı Müdürü Semih Doğulu, Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Doğulu ve Müftü Vekili Celal Tarhan katıldı.

Orhan, burada yaptığı konuşmada, aile içi ve kadına şiddetin halen devam ettiğine dikkati çekerek, "Kadına yönelik şiddet, insanlığa ihanettir. Kadına şiddeti durdurmak, önlemek herkesin görevidir. Kadınların toplumdaki yeri ve saygınlığının medeniyetin bir göstergesi olduğunu unutmamalıyız. Bizler de ilçemizde kadına şiddetin önlenmesi yönünde gereken çalışma ve mücadelemizi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz." dedi.

- Havza Kaymakamı Nayman ve Belediye Başkanı Özdemir'den öğretmenlere çiçek

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere çiçek sundu.

Nayman ve Özdemir, Karşıyaka İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek, burada görev yapan öğretmenlere çiçek verip sohbet etti.

Nayman ve Özdemir, daha sonra Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 1993 yılında şehit edilen öğretmen Ayhan Kural'ın annesi Gülbeyaz Kural'ı ziyaret etti.

Ziyarette Havza Sosyal Hizmetler Müdürü Sezen Necla Mutlu Güvendi de bulundu.

- Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ve Belediye Başkanı Kılıç'tan Öğretmenler Günü mesajı

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ve Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Öğretmen Günü nedeniyle mesaj yayımladı.



Kaymakam Ertürkmen, mesajında, Cumhuriyetin kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Milletleri kurtaracak olanlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir" sözünü hatırlatarak, medeniyet yarışında en önemli gücün öğretmenler olduğuna işaret etti.



Ertürkmen, "Geleceğimizin mimarı sevgili çocuklarımızı, gençlerimizi siz fedakar öğretmelerimize emanet ediyoruz. Bu millet, insan sevgisini hiçbir zaman yitirmeyen öğretmenlerimizin emekleri ve özverisi sayesinde medeniyet yürüyüşüne azimle devam edecektir. Emek verdikleri her anın kıymetini bildiğimiz öğretmenlerimizin bu anlamlı gününü kutluyorum. Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehit düşen tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kulandı.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç da mesajında şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliğini kabul ettiği gün olan 24 Kasım 1928’den günümüze kutlanan Öğretmen Günü’nün tüm öğretmenlerimize ve eğitim camiasına hayırlı olmasını dilerim. Bu duygu ve düşüncelerle Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve geçtiğimiz günlerde Gaziantep’te hain terör örgütü PKK tarafından yapılan saldırıda şehit olan Ayşegül Alkan öğretmenimiz başta olmak üzere hayatını kaybeden tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü yürekten kutluyorum."

- Öğretmen Günü anısına ceviz fidanı diktiler

Bafra ilçesinde, Yeşilyazı Ortaokulu bahçesine ceviz fidanı dikildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi Ferhat Fırtına, Yeşilyazı Mahallesi'ndeki ortaokulunun bahçesine, Öğretmen Günü anısına 24 adet ceviz fidanı diktiklerini söyledi.

Okul Müdürü Feyyaz Yörük ise her yıl 8. ve 5. sınıflara fidanları emanet edeceklerini söyledi.









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