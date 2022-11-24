Kavak'ta çiftçilere kenevir yetiştiriciliği eğitim verildi

SAMSUN (AA) - Kavak ilçesinde çiftçilere yönelik kenevir yetiştiriciliği eğitim programı düzenlendi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) iş birliğinde Kavak Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Ziraat Teknikeri Ramazan Akçan Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitim programında açılış konuşmasını İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergin Taş yaptı.

Daha sonra OMÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Kemal Ayan, slayt eşliğinde kenevirin ekimi, yetiştirilmesi, hasadı ve kullanımı konularında bilgi verdi.

Ayan, kenevirin bol miktarda yaprak ürettiğini belirterek, "Bu nedenle oksijen üretimi yüksektir. Toprak yapısının iyileştirilmesine ek olarak, genellikle düşük çevresel etkiyle üretilebilir. Yabancı otlarla mücadele etmede diğer tarla bitkilerinden daha üstün olması, keneviri avantajlı kılmaktadır. 2,5 ila 6 metre yükselebilen çok sıkı vejetasyona sahiptir. Ekonomi ve çevre için çok faydalı olan kenevirden daha fazla faydalanmalıyız." ifadelerini kullandı.

Programa Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya ile çiftçiler katıldı.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.