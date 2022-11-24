Samsun Valisi Dağlı Asarcık ilçesini ziyaret etti

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SAMSUN (AA) - Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Asarcık'ta ziyaretlerde bulundu.



Asarcık'ta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının projesi kapsamında hayata geçirilen Aile Destek Merkezinin (ADEM) açılışına katılan Dağlı, ardından Ali Haydar Bengi Yatılı Erkek Öğrenci Kur'an Kursu'nun açılışını yaptı.



Asarcık Üreten Kadınlar Derneğini (ASÜDER) de ziyaret eden Dağlı, köy ürünleri pazarını gezerek üretici kadınlarla sohbet etti, dernek lokalinde şehit aileleriyle bir araya geldi.

Asarcık Kaymakamlığında muhtarlar, ardından birim amirleriyle toplantı yapan Dağlı, ilçedeki gelişimden memnun kaldığını belirterek, gelişimi için her zaman destek olacağını ifade etti.

Vali Dağlı'ya ziyaretlerinde Asarcık Kaymakamı Fatma Gül Nayman, Asarcık Belediye Başkanı Şerif Kılağuz ile daire amirleri eşlik etti.







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