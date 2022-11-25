Öğrencilerden Salıpazarı Belediye Başkanı Akgül'e ziyaret

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi kapsamında öğrenciler, Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül'ü ziyaret etti.

Ziyarette ilçede projenin yürütülmesinden sorumlu din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri Fatma Altun Dabak ve Nurhan Semiz, Akgül'e proje hakkında bilgi verdi.



Dabak, ilçede pilot okul seçilen Bereket Yatılı Bölge Ortaokulu ve Gökçeli Ortaokulu 5, 6 ve 7. sınıflarda proje çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Akgül de projeyi yakından takip ettiklerini dile getirerek, "Gençlerimize daha yaşanabilir, daha yeşil bir şehir bırakmak için çalışmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın temiz ve doğal bir çevrede daha mutlu ve huzurlu yaşadığı geleceği hep birlikte kurmak için el ele vermeliyiz." dedi.

Akgül, daha sonra projeye katılan tüm çocuklara Belediyenin serasında yetiştirilen fidanlardan hediye edileceğini kaydetti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.