Çorum'da ölü bulunan lise öğrencisinin cenazesi Samsun'da toprağa verildi

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SAMSUN (AA) - Çorum'da ölü bulunan 17 yaşındaki lise öğrencisinin cenazesi, Samsun'un Alaçam ilçesinde toprağa verildi.



Çepni Mahallesi'nde inşaat halindeki bir binanın yanında 23 Kasım'da ölü bulunan Çorum İskilip Fen Lisesi öğrencisi C.G.Ç'nin cenazesi, otopsinin ardından ailesince alınarak Samsun'un Alaçam ilçesine getirildi.

C.G.Ç'nin cenazesi, Göçkün Kum Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından aynı yerdeki aile mezarlığında toprağa verildi.







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