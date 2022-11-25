Terme'de Öğretmenler Günü Satranç Turnuvası sona erdi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü Satranç Turnuvası sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Satranç İl Temsilciliği ve Terme Belediyesinin iş birliğiyle Terme Karadeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen turnuvaya açık kategori, 14 yaş ve altı, 10 yaş ve altı, 8 yaş ve altı olmak üzere dört kategoride 90 kişi katıldı.



Organizasyonda açık kategoride Yiğit Deniz Özgün, 14 yaş ve altında Barış Ermiş, 10 yaş ve altında Ali Yaman Ergül, 8 yaş ve altında da Ahmet Emir Karaman birinci oldu.

Toplam 15 bin lira para ödülü ve madalyaların sahibini bulduğu "Hamle Sırası Sende" organizasyonunda ilk dörde girenlere para ödülü, ilk on sırayı alanlara da madalya verildi.



Turnuvanın sonunda Terme Belediyesi Başkanı Ali Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Halil Seyrekli'nin katılımıyla ödül töreni gerçekleştirildi.







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