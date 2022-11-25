Havza'da genç Kızılaycılar bir araya geldi

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SAMSUN (AA) - Genç Kızılay Havza ilçe teşkilatı ve Genç Kızılay gönüllüleri, Havza İlçe Koordinatörlüğü tarafından yürütülen "Kızılayda Ben de Varım" etkinliğinde bir araya geldi.

Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan ve Havza Kaymakamlığı, Havza Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi Müdürlüğünün paydaş olduğu "Kızılayda Ben de Varım" projesi kapsamında genç Kızılaycıların kaynaşması için etkinlik düzenlendi.

Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu, Havza Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, proje ile Kızılaya gönüllü kazandırmanın amaçlandığını belirterek, "Bunda da başarı sağladık. Özellikle Genç Kızılay teşkilatımızın kurulması ile Havza’da güzel ivme yakaladık." dedi.

Genç Kızılay Genel Merkezi 3. Bölge Başkan Yardımcısı Halit Karataş da gençlere dayanışma, yardımlaşma ve şefkat duygularını aşılamak, düşünce, din, dil, ırk ve cinsiyet farkı gözetmeksizin kardeşlik ve arkadaşlık bağlarını kuvvetlendirmek, milli ve manevi değerlerine bağlı, yurdunu ve milletini seven sağlıklı nesil yetiştirilmesine yardımcı olmak ve gönüllü Kızılaycılar için çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Genç Kızılay Havza Başkanı İrem Uyaroğlu ise kuruluş amaçları doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.



Gençlik Merkezi Müdürü Burak Becer ise gençler için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Programa Genç Kızılay Samsun Başkanı Feyzullah Bilal Şenaslan ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havza Meslek Yüksekokulundan gönüllü genç Kızılaycılar katıldı.







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