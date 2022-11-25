Ablasının ikram ettiği cennet hurmasını beğenince girişimci oldu

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SAMSUN (AA) - ELİF YAZICI - Samsun'un Terme ilçesinde yaşayan Recep Gödek, ablasının kendisine ikram ettiği kurutulmuş cennet hurmasını beğenmesi üzerine ticari faaliyete başladı.

Sakarlı Mahallesi'nde ikamet eden Recep Gödek, ablasının ikram ettiği kurutulmuş cennet hurmasını beğenince kendisi için az miktarda kurutmaya başladı.

İkram ettiği arkadaşlarının da beğenip talep etmesi üzerine bu işe yönelen Gödek, ablasının yaşadığı binanın çatısında cennet hurması kurutma alanı oluşturdu.

Üç ablasının yanı sıra üçü kadın 5 komşusu ve akrabasının desteğiyle çevresinden satın alarak kabuklarını soyup kuruttuğu cennet hurmalarını önce yakın çevresine satan Gödek, zamanla talep artınca işini biraz daha büyüttü.

Gödek, satın aldığı yedi ton yaş cennet hurmasını kurutup ortalama 1800 kilogram ürün elde ediyor. Ürünlerini de çevresinden talep edenlere, kuruyemişçilere ve internet üzerinden müşterilere satıyor.

Recep Gödek, AA muhabirine, ablasının kuruttuğu cennet hurmasının tadını beğenince dört yıl kadar önce bu işe başladığını söyledi.

Güzel bir iş yaptıklarını düşündüğünü anlatan Gödek, "Piyasadan topluyoruz. Vatandaşlar bahçelerindeki ağaçlardan ürünü toplayıp getiriyor. Onlara ücretlerini ödüyoruz. Onlar da burada çalışanlar da kazanç sağlıyor." dedi.

Aldıkları cennet hurmalarının kurutma işlemini iki hafta içinde yapmaları gerektiğini, çünkü meyvenin çabuk bozulabildiğini vurgulayan Gödek, ileride kaynak bulması halinde işini daha da büyütmeyi planladığını kaydetti.

Gödek, "Bu bölgede hurma kolaylıkla yetiştirilebilen bir ürün. Verimi güzel. Çevrede bu ürünün zayi olduğunu gördüm. Hem değerlendireyim dedim hem de çevremdeki insanlar faydalansın istedim." ifadesini kullandı.

Karadeniz Bölgesi'nin nemli ve yağışlı olması nedeniyle burada bu işin yapılmayacağı yönünde bir düşünce bulunduğunu dile getiren Gödek, "Güneş ve rüzgarlı ortamda güzel şekilde kuruyor. Buna uygun olarak ablamın betonarme yapısının üzerine sera kurdum. Burada sürekli rüzgar akımı var. Bu da hurmalarımızın kurumasını, bozulmamasını sağlıyor." diye konuştu.

Yaptıkları işin zahmetli olduğuna dikkati çeken Gödek, şunları söyledi:

"Ablalarım sağ olsunlar, yanımda oldular. Onların desteğiyle girdik bu işe, gece gündüz çalışıyorlar. Hurma tedarik alanında sadece erkek olarak yeğenim bulunuyor. Diğer çalışanlarımız kadın. Kadın eli değdiği zaman işler de ürünlerimiz de kaliteli oluyor."

Recep Gödek'in ablası Hacer Şahin ise bu işin kendilerine gelir kapısı olduğunu kaydederek, "Ekmeğimizi kazanıyoruz. Kardeşime de destek olup bu işin ileriye gitmesi için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.





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