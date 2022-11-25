Samsun'da refüje çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde refüje çarparak devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Emin A'nın kullandığı 55 AIF 571 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Kirazlık mevkisinde refüje çarptı. Savrulan otomobil, devrildi.

Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücü, tedavi altına alındı.

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