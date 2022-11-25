Samsun'da "Kolluk Gözetim Komisyonu Kamu Farkındalığının Artırılması Toplantısı" yapıldı

SAMSUN (AA) - Samsun'da "Kolluk Gözetim Komisyonu Kamu Farkındalığının Artırılması Toplantısı" gerçekleştirildi.



Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı İbrahim Akın, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı Kolluk Gözetimi Komisyonu Sekreteryası tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, komisyonla ülke genelinde emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personelinin işlediği iddia edilen suç, eylem ve tutum ile ilgili ihbar ve şikayetlerin merkezi olarak kayıt altına alınmasının amaçlandığını söyledi.

Komisyonun ihbar ve şikayetler konusunda idari merciler tarafından yapılan soruşturmaların hızlı ve etkin şekilde sonuçlandırılmasını sağladığını anlatan Akın, "İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan komisyon, bağımsız olarak görev yapmaktadır. Kurulan bu sistemin sayesinde hızlı ve kolay şekilde ihbar ve şikayet ile memnuniyet bildirimi yapabilmektedir." dedi.

Süreçle ilgili bilgilendirme, sürecin takibi ve hızlı sonuç alma imkanı, kişisel veriler ve gizliliğinin korunacağı konusunda güvence verildiğini vurgulayan Akın, "Yapılan, bütün iş ve işlemlerin bağımsız bir organ tarafından izlenmesi ve denetlenmesi, kamuoyunun günlük raporlarla bilgilendirilmesi, kolluk personelinin de iyi uygulamalarının örnek ve kaydının yapılabilmesi, kolluk personelinin gerek görevle ilgili gerekse ilgili olmayan tüm ihbar ve şikayetlerinin tek bir merkezden izlenmesidir." ifadesini kullandı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı ise sorunlara çözüm bulmanın görevleri olduğuna işaret ederek şöyle konuştu:

"Kolluk görevlilerimiz bizim sağ kolumuz. Hiçbir zaman hata yapmamaları gereken ve yapması beklenmeyen, azami derecede görevlerini yapmaya çalışan paydaşlarımızdır. Bu manada kolluk görevlilerimizin mesleki anlamda moral ve motivasyonlarını en üst düzeyde tutmak, karşılaşabilecekleri sorunlara çözüm bulmak da bizim görevimiz. Çünkü iş ortamını kişinin kendi psikolojisinden, aile hayatından ve kendi geçmişinden tamamen arındırmak mümkün değil. Onun için kolluk mensuplarımızın başta sorunları ile ilgilenmek ve bunların çözümünü araştırmak, görevini en iyi şekilde yapmalarını sağlamak üzerimize düşen en önemli görevlerden biridir."



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