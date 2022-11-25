Samsun'da devrilen mandalina yüklü tır trafiği aksattı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde mandalina yüklü tırın devrilmesi nedeniyle trafikte aksama yaşandı.

Adana'dan gelen A.Ö. idaresindeki 01 AKN 974 plakalı 25 ton mandalina yüklü tır, navigasyon yardımıyla limana gitmek isterken yanlışlıkla Yeşildere Mahallesi Alaçam Caddesi'ne girdi.

Tır, rampadan inerken kavşakta virajı alamayarak devrildi. Sürücü, kazayı yara almadan atlattı.

Mandalinaların yola saçılması nedeniyle tek şeridi kapatılan kara yolunda ulaşım aksadı. Trafik polislerinin önlem aldığı yolda tırı kaldırma çalışması başlatıldı.



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