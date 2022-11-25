Samsun'da lise öğrencileri arasındaki bıçaklı kavgada bir kişi elinden yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki lise öğrencisi arasındaki kavgası sırasında biri bıçakla elinden yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir lisede eğitim gören E.Y. ve A.A. arasında okul çıkışında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine E.Y, A.A'yı elinden bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencileri gözaltına alarak ifadeleri almak üzere Çarşamba Emniyet Müdürlüğüne götürdü.





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