Samsun'da kadına şiddete dikkati çekmek için panoya turuncu el izi yapıldı

SAMSUN (AA) - Samsun'da kent protokolü, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek için panoya turuncu boyalı el izi yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğünce, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla "Kadına yönelik şiddete birlikte dur diyelim" etkinliği düzenlendi.

Vali Zülkif Dağlı, İl Emniyet Müdürlüğü konferans salonundaki etkinlikte yaptığı konuşmada, aile kurumunun güçlendirilmesinin önemine değindi.

Ailelerde karşılıklı hoşgörü ve saygının olması gerektiğini vurgulayan Dağlı, "KADES ve benzeri çalışmalar önemli. Bu manada biz de üzerimize düşeni daha fazla yapmalıyız." dedi.

İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal da kadının, aile ve toplumun önemli bir ögesi olduğuna işaret etti.

Kadına yönelik şiddetin insanlığa karşı yapılmış en büyük ihanet olduğuna dikkati çeken Urhal, "Her nerede olursa olsun, kadınlar toplumsal rolleri itibarıyla annelerimizdir, eşlerimizdir, evlatlarımızdır, kardeşlerimizdir. Kısaca kadınlar şiddete değil, hürmete en çok layık olanlardır. Samsun Emniyet Müdürlüğü olarak bizler de şiddete maruz kalmamaları adına dün olduğu gibi bugün ve yarın da tüm imkanlarımızla kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Dağlı ve Urhal'ın yanı sıra Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Amiral Ahmet Bahadır ile diğer protokol üyeleri, panoya turuncu boya ile el izi yaptı.

Programda katılımcılar, yakalarına da turuncu kurdele taktı.

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