Samsun'da öğretmeni darbettiği iddiasıyla 2 öğrenci yakını gözaltına alındı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir öğretmeni darbettikleri iddiasıyla 2 öğrenci yakını gözaltına alındı.

İddiaya göre, Atatürk Ortaokulunda öğrenim gören bir öğrenci, dün akşam eve gittiğinde ailesine, okuldaki öğretmenlerinden Murat Atay'ın kendisine tokat attığını söyledi.

Bunun üzerine okula giden velisi E.Ç. ve çocuğun ağabeyi F.Ç, okul bahçesinde Atay ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ç. ve F.Ç, Atay'ı darbetti.

İhbar üzerine okula giden Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri E.Ç. ve F.Ç'yi gözaltına aldı.

Atay ise Çarşamba Devlet Hastanesine giderek sağlık raporu aldı.





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