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Samsun'da kovalamaca sonucu durdurulan araçtan 3 ruhsatsız tabanca çıktı

AA

Samsun'da kovalamaca sonucu durdurulan araçtan 3 ruhsatsız tabanca çıktı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde "dur" ihtarına uymayıp kaçarken polis ekiplerince yakalanan zanlıların aracında ruhsatsız silah ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Çarşamba ilçesi Yenisamsun Caddesi Kavakdibi Kavşağı'nda yapılan uygulamada "dur" ihtarına uymayarak araçla kaçmaya başlayan şüphelilerin peşine düşen polis, aracı kısa süre sonra durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, 3 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 5 şarjör ile 111 mermi ele geçirdi. Gözaltına alınan A.Y. ve A.K. hakkında adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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