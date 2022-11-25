Havza Kaymakamı Nayman, Havza OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili oldu

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SAMSUN (AA) - Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Havza Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine getirildiğini bildirdi.

Nayman, yaptığı açıklamada, Havza OSB Yönetim Kurulunda yapılan görev değişikliğiyle kendisinin başkan vekilliği görevine getirildiğini belirtti.



Havza OSB'nin yoluna güçlü şekilde devam ettiğini vurgulayan Nayman, "Havza OSB idari binamızın faaliyete geçmesiyle Havza OSB Müdürlüğüne Erol Pepeç atanarak görevine başladı. OSB'mizin idari işleri buradan yürütülmekte." dedi.

Havza OSB bağlantı yolunun hızlı şekilde yapımın devam ettiğini anlatan Nayman, şöyle devam etti:



"Yol yapımı yaklaşık 15 milyon liraya mal olacak. Bununla birlikte Havza OSB'nin altyapısını güçlendirmek adına trafo indirme merkezi, doğal gaz verilmesi, demir yolu yükleme rampası ve güvenlik kamerası sistemi çalışmalarımız aralıksız devam etmekte. OSB’nin ihtiyaç duyacağı ara eleman ihtiyacını karşılamak ve yetişmiş ara elaman sorununu çözmek için mesleki eğitim merkezi kuruldu, kısa süre sonra faaliyete girecek. Diğer taraftan Havza OSB’de 1200 fidan dikimi gerçekleştirdik. Ayrıca biyolojik su artıma tesisimizin proje çalışmaları devam etmekte. Yine firmalarımız tarafından yenilenebilir enerji kullanımı için çalışmalar yapılmakta."

Nayman, Türkiye’nin en büyük kenevir işleme fabrikasının Havza OSB'de kurulduğunu dile getirerek, "Yine medikal, balık yemi gibi sektörlerde lider firmalar tarafından yatırımlar yapılmakta. 25 Mayıs 2023'te Havza OSB’de en az 25 firmamızın faaliyette olmasını öngörmekteyiz. Önümüzdeki zaman zarfında yeni yatırımcıların dahil olmasıyla 100’ün üzerinde fabrika kurulmasını öngörüyoruz." diye konuştu.

Yapılan değişikliğin ardından Havza OSB'de Yönetim Kurulu Başkanı Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Başkan Vekili Cengiz Nayman, Yönetim Kurulu Üyeleri ise Samsun Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile Havza TSO Başkanı Erkan Acar oldu.







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