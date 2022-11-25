Samsun'dan kısa kısa

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SAMSUN (AA) - Kavak İlçe Müftülüğü tarafından din görevlilerine yönelik bilgilendirme ve istişare toplantısı düzenlendi.

Merkez Yörgüç Paşa Camisi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından cami ve mescitlerin genel durumu ile yürütülen hizmetlerin değerlendirilmesi yapıldı.

AFAD Kavak İlçe Koordinatörü İlhan Özkan, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önemli deprem kuşaklarından biri olan ve Azor Adaları'ndan başlayıp Güneydoğu Asya'ya kadar uzanan Alp Himalaya deprem kuşağında yer aldığını belirterek, "Kavak ilçemiz de birinci derecede deprem kuşağında bulunuyor. Başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik afetlerin öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılacakları iyi bilmemiz gerekiyor. Din görevlilerimizin bu toplantıda öğrendiklerini camilerde, köy meydanlarında vatandaşlara anlatmaları lazım." dedi.

Toplantı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Samsun Müftülüğü ve Kavak Kaymakamlığından gelen talimat ile duyurular hakkında bilgilendirilme yapılması ile sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

İlçe Müftüsü Yakup Belen başkanlığında yapılan toplantıya Müftülük Şube Müdürü Halil Ede, mahalle ve köylerde görev yapan din görevlileri ile müftülük personeli katıldı.

- Ladik'te kömür dağıtımı tamamlandı

Ladik Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından kömür dağıtımının tamamlandığı bildirildi.

Ladik Kaymakamı ve SYDV Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Raşit Orhan, 2022-2023 döneminde gazi, şehit aileleri ve yardıma muhtaç 227 aileye 250 tona yakın kömür dağıtıldığını söyledi.

Kömür almaya hak kazananların SYDV Mütevelli Heyeti tarafından belirlendiğini anlatan Orhan, "Ladik ilçemiz doğal gaza kavuştu ancak soba kullanan vatandaşlarımız var. 227 aileye 1100'er kilogram kömür verme kararı aldık. Kömür dağıtımımız havalar soğumadan tamamlandı." dedi.

Geçen yıllara göre ilçedeki kömür dağıtım miktarında azalma bulunduğunu belirten Orhan, bunun ilçede doğal gaz kullanımının başlamasından kaynaklandığını kaydetti.





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