Havza Ziraat Odası Başkanı Genç'ten mazot gübre desteklemesi açıklaması

SAMSUN (AA) - Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, 2022 yılı mazot gübre desteklemelerindeki ödeme değişikliği hakkında açıklamalarda bulundu.



Genç, AA muhabirine, askıya çıkan 2022 yılı mazot gübre desteklemelerinin 31 Mart 2023'te hesaplara yatırılacağını söyledi.



Destekleme parasını erken almak isteyenlerin Ziraat Bankasından faizsiz masrafsız kredi kullanabileceğini anlatan Genç, "Kredi kullanmak isteyenlerin Ziraat Bankasından banka kartı olması gerekli. Kullanılan kredi 31 Mart'ta Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ödenecek. Çiftçilerin mazot gübre desteğini kullanabilmesi için Ziraat Bankasına dört taahhütte bulunması gerekiyor. Çiftçiler, mazot gübre desteğini sıfır faizli kredi olarak kullanacak ve destek karşılığı olan para Başak Kart'a tanımlanacak. Çiftçilerimiz anlaşmalı iş yerlerinden mazot veya gübre alımı yapabilecek." dedi.

Genç, çiftçilerin yeni uygulamayla destekleme parası ile sadece yetkili iş yerlerinden mazot ve gübre alabileceklerini vurgulayarak, "Destekleme parası nakit olarak ödenmeyecek. Kredi kullanmak istemeyenlerin çiftçilerimizin parası 31 Mart 2023'te banka hesaplarına yine sadece gübre ve mazot alınabilecek şekilde tanımlanacak. Erken ödemeyi sıfır faizli kredi yöntemi ile erken alabilecek çiftçilerimiz sadece ekmiş oldukları buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ve çeltik ürünleri için alabilecek. Ödemelerde 2022 ÇKS kayıtları dikkate alınacak." diye konuştu.





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