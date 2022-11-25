Samsun'da polislerden kadına karşı şiddetle mücadeleye destek klibi

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SAMSUN (AA) - Samsun Emniyet Müdürlüğünde görevli polislerin katılımıyla, kadına yönelik şiddetle mücadeleye destek amacıyla klip hazırlandı.

Toplum Destekli Polislik Şubesi ve Foto Film Bürosunca hazırlanan klipte, Atatürk Anıtı, Amazon Müzesi, Bandırma Gemi-Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi, Tütün İskelesi, Saathane Meydanı, Yeni 19 Mayıs Stadı ve Karadeniz sahili yer aldı.

Klipte polisler, "Kadın geçmiştir, gelecektir, yuvadır, kadına değil şiddete karşı el kaldır, sen susarsan şiddet büyür, şiddet büyüdükçe yarınlar ölür, bizi biz yapan ortak değerlerimizde kadına şiddete yer yok, şiddetsiz bir dünyaya katkı sağlamak için tüm gücümüzle buradayız." sözlerini kullandı.

Klip, Samsun Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından paylaşıldı.









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