Samsun'da balık tutarken çaya düşen kişi boğuldu

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde balık tutarken çaya düşen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Tersakan çayının Mısmılağaç Mahallesi mevkiinde balık tutan Bekir Katkat (67), dengesini kaybederek suya düştü.

Çevredekilerce boğulma tehlikesi geçirdiği sudan çıkarılan Katkat, çağrılan 112 Acil Servis ekibince ambulansla Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Katkat kurtarılamadı.

Katkat'ın cenazesi, Havza Kevser Camisi'ndeki cenaze namazının ardından İlçe Mezarlığı'na defnedildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.