Terme Belediye Başkanı Kılıç'tan "Pide-Pirinç-Balık Festivali"ne davet

SAMSUN (AA) - Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, 27 Kasım Pazar günü gerçekleştirecek Pide-Pirinç-Balık Festivali'ne tüm hemşehrilerini davet etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Terme Belediyesi, Yalı Mahallesi sahili Kumsal Kafe Tesisleri festival alanında ikincisi gerçekleştirilecek "Pide-Pirinç-Balık Festivali" için hazırlıklarını tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Geçen yıl hamsi festivali olarak başlattığımız organizasyonumuzu geliştirerek, bu yıl yöresel lezzetlerimiz pirinç ve pidemizi ekledik. Pilav kazanlarımız kaynamaya, pide fırınlarımız ısınmaya, hamsi için ızgaralar közlenmeye başladı. Hafta sonu birçok yöresel lezzetin yer alacağı, birbirinden değerli şeflerimizi ağırlayacağımız yarışmalar yapacağız. Misafirlerimiz bu festivalde Terme'mizin pide ve pirinci başta olmak üzere tüm yöresel ürünlerimizi tadacaklar. Ayrıca festivalimizi Doğukan Alsay ve Koliva Grubu'nun muhteşem sahne programları ile taçlandıracağız. Tüm hemşehrilerimizi bu muhteşem festivalde ağırlamaktan onur duyarız." ifadelerini kullandı.





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