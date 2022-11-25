Çarşamba Belediyesinden "Kadına yönelik şiddete hayır" programı

SAMSUN (AA) - Çarşamba Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında 26 Kasım Cumartesi günü seminer ve etkinlikler düzenleyecek.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çarşamba Belediyesince Çarşambalı kadınlara psikolog, psikolojik danışman ve sosyologlar eşliğinde sunum gerçekleştirecek.
Delta Park Alışveriş Merkezi'nde saat 13.00'te başlayacak programda resim, taş boyama ve ahşap boyama atölyelerinde kadınlar kendi ellerinden ürünler oluşturacak.
Çarşamba Belediyesi sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Amasız, bahanesiz, şiddetsiz bir dünya için Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde hep birlikte 'şiddete hayır' diyoruz." ifadesine yer verildi.