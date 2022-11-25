Havza'da kadına yönelik şiddete karşı mor balonlu etkinlik

SAMSUN (AA) - Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla "Kadına şiddete sıfır tolerans" temalı etkinlik yapıldı.

Havza ve Ladik ilçelerinde Okul Destek (ODES) projesi kapsamında bulunan öğrencilerle Karahalil Mahallesi kırsalında düzenlenen etkinlikte, il genelinde şiddet görerek hayatını kaybeden kadınların isminin yazılı olduğu mor balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Etkinlikte öğrencilere, şiddet türleri ve şiddete karşı alınacak tedbirler hakkında bilgi verildi.

Havza Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Sezen Necla Mutlu Güvendi, kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında yıl boyu çeşitli etkinlik ve çalışmaların aralıksız devam ettiğini anlatarak, "Tüm çalışmalarımıza kadına şiddete sıfır tolerans ilkesiyle aralıksız devam etmekteyiz. Her yaş grubundan insana ulaşmanın gayretindeyiz. Çocuk ve gençlerimizin şiddete, özellikle kadına şiddete karşı duyarlı ve bilinçli yetişmesinin gayretindeyiz." dedi.

Güvendi, şiddetin dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kadın ve kız çocuklarının yaşamlarını olumsuz etkilediğini vurgulayarak, "Kadınların temel hak ve özgürlüklerini ihlal eden ve bu haklara erişimlerini engelleyen her birey insanlık suçu işlemekte. Toplumda bu bilinç oluşana ve kadına karşı şiddet sona erene kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.





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