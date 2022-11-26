Karadeniz Bölgesi'ndeki yerel eylem grubu dernekleri, Asarcık'ta buluştu

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SAMSUN (AA) - Karadeniz Bölgesi'nde faaliyet gösteren yerel eylem grubu (YEG) dernekleri, Asarcık'ta bir araya geldi.

Leader yaklaşımı kapsamında ulusal kırsal ağ oluşturma amacıyla Karadeniz Bölgesi'nde faaliyet yürüten YEG grupları, yıllık uygulama planı hazırlık çalıştayını Asarcık Yerel Eylem Grubu (ASYEG) ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

Toplantıya Asarcık Belediye Başkan Yardımcısı Şenel Kığılcım, Taşova Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Aydoğan, ASYEG Başkan Yardımcısı Mustafa Onat ile Kastamonu Araç YEG, Amasya Gümüşhacıköy YEG, Taşova YEG, Ordu Aybastı YEG, Samsun 19 Mayıs YEG, Salıpazarı YEG, Ayvacık YEG temsilcileri katıldı.

Çalıştayda yöresel ve geleneksel ürünlerin ortak pazarlanması, dijital pazarlara sunulması, ortak turizm rotalarının oluşturulması, festivaller düzenlenmesi ve dezavantajlı grupların Karadeniz illerinin tanıtılması amacıyla geziler düzenlenmesi konuları üzerinde duruldu.

Çalıştaya katılanlar, daha sonra ilçede faaliyet gösteren kadın derneği üyelerinin hazırladığı yöresel lezzetlerinden kaz tiriti, erik hoşafı, turşu ikramının ardından ASYEG'in faaliyet alanında kurulan Asarcık Üreten Kadınlar Derneği (ASÜDER) ve Yöresel Ürün Pazarı'nı ziyaret etti.





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