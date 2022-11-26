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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da ürettiği su kabağını yurt dışına da gönderiyor

AA

Samsun'da ürettiği su kabağını yurt dışına da gönderiyor

SAMSUN (AA) - MEHMET KUMCAĞIZ - İstanbul'da uzun yıllar yaşadıktan sonra memleketi Samsun'a dönen Hasan Şahin'in ürettiği binlerce su kabağını daha çok yurt dışına pazarlıyor.

İstanbul'da yıllarca motosikletle kuryelik yapan 49 yaşındaki Hasan Şahin, geçirdiği kazanın ardından 9 yıl önce eşiyle memleketi Samsun'un Alaçam ilçesine döndü.

Su kabağı yetiştirmeye karar veren Şahin, kiraladığı arazide üretime başladı. İlk iki yıl yetiştirdiği ürünlerin çoğu tarlada çürüyen Şahin, çevresindekilerin olumsuz sözlerine aldırış etmeden üçüncü yıl da arazisine aynı üründen ekti.

Eşiyle yürüttüğü işinde başarıyı yakalayan Şahin, yetiştirdiği su kabaklarını yurt içinin yanı sıra çok yurt dışına göndermeye başladı.

Şahin, AA muhabirine, Samsun'a döndüğünde ne yapacağını düşünürken su kabağı yetiştiriciliğinin aklına geldiğini belirterek, internetten araştırma yapıp üretime başladığını anlattı.

İlk iki yılın işi öğrenene kadar amatörce geçtiğine işaret eden Şahin, "Zamanla işi öğrendim. Şimdi profesyonel olarak yapıyorum. Ekim alanım 15 dönüm civarında. Yılda 6-7 bin arasında su kabağı üretiyorum." dedi.

Su kabaklarını ilk etapta Alanya, İzmir, İstanbul gibi kentlere gönderdiğini aktaran Şahin, bugün ürünlerine Türkiye genelinden olduğu gibi bir aracı vasıtasıyla yurt dışından da talep geldiğini vurguladı.

- "Su kabağı bahçesi kurmak istediğimi söylediğimde herkes olumsuz baktı"

Su kabağı üretiminin meşakkatli bir iş olduğunu ama severek yaptığını dile getiren Şahin, şöyle devam etti:

"Köyümde su kabağı bahçesi kurmak istediğimi söylediğimde herkes olumsuz baktı. 'Bunu başarman çok zor, kime satacaksın, çabuk bozulabilen, tarlada çürüyen bir ürün, bunu nerede saklayacaksın' dediler ama her şeye rağmen niyetlenmiştim. Başlarda bu bölgeye uygun değil gibi görünüyordu ama işi öğrendikten sonra rahatlıkla yetiştiriliyor. Hobi olarak başlamıştım ama şimdi mesleğim oldu."

Şahin, ekimden sonra yaklaşık 6 ay bekleme süresinin ardından hasat yaptığını, topladığı su kabaklarını evinin bahçesine yığarak 3-4 ay kurumasını beklediğini söyledi.

Yetiştirdiği su kabakları için pazar sorunu yaşamadığının altını çizen Şahin, şunları kaydetti:

"Su kabağı süs eşyası ve kabak kemani yapımında kullanılıyor. Avrupa'da su kabağından yapılan süslü, işlemeli lambalar ilgi görüyor. Burada tamamlayıcı dekorasyon ürünü olarak nitelendiriliyor. Su kabaklarının da kendine göre kalitesi var. Düz, pürüzsüz su kabakları daha çok isteniyor. Almanya, Belçika, İtalya ve Azerbaycan'a da talep doğrultusunda gönderiyorum. Karadeniz Bölgesi'nde profesyonel anlamda bu işi sadece ben yapıyorum. Hedefim üretimi iki katına çıkarmak."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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