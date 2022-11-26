Samsun'da üç genç caminin şadırvanında buldukları cüzdanı polise teslim etti

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde üç genç, caminin şadırvanında buldukları, içinde 7 bin 400 lira ile banka kartları olan cüzdanı polise teslim ederek sahibine ulaştırdı.

Yavaşbey Camisi'nin şadırvanında içinde para olan cüzdan bulan Ramazan (21), Birol Efe (19) ve Efecan Keskin (13), Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliği'ne giderek cüzdanı teslim etti.

İçinde 7 bin 400 lira ile banka kartları bulunan cüzdanın Sebahattin Sarı'ya ait olduğu belirlendi. Polis, emniyete gelen Sarı'ya tutanakla cüzdanı teslim etti.

Sarı, emekli aylığını çekip cuma namazı için camiye gittiğini belirterek, "Caminin şadırvanında abdest aldım. Sonra cuma namazımı kıldım. Çarşıda işim bitince köyüme gittim. Abdest alırken cüzdanımı düşürmüşüm. Polis arkadaşlar arayana kadar cüzdanım kayıp olduğunu fark etmedim. Çocuklar bulmuş ve karakola getirmişler. Allah razı olsun. Çok sevindim, çok memnun oldum." ifadelerini kullandı.

Sarı, cüzdanını getiren gençlere hediye verdi.



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