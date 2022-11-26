Samsunspor, yarın Ankara Keçiörengücü'ne konuk olacak

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SAMSUN (AA) - Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak.

Ankara Aktepe Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Son 3 haftada sırasıyla Pendikspor'u 2-0, Göztepe'yi 1-0 ve Tuzlaspor'u 2-1 mağlup ederek 9 puan toplayan Samsunspor, Ankara Keçiörengücü'nü de yenerek üst sıralara tırmanışını sürdürmek istiyor.

Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıkları devam eden Moryke Fofana, Mücahit Albayrak, Yusuf Abdioğlu, Berk Taşkın ve Sarp Ekinci ile kadro dışı bırakılan Fernando Henrique Boldrin ve Arvydas Novikovas, maç kadrosunda yer almıyor.





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