Samsunspor, yarın Ankara Keçiörengücü'ne konuk olacak

SAMSUN (AA) - Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak.
Ankara Aktepe Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
Son 3 haftada sırasıyla Pendikspor'u 2-0, Göztepe'yi 1-0 ve Tuzlaspor'u 2-1 mağlup ederek 9 puan toplayan Samsunspor, Ankara Keçiörengücü'nü de yenerek üst sıralara tırmanışını sürdürmek istiyor.
Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıkları devam eden Moryke Fofana, Mücahit Albayrak, Yusuf Abdioğlu, Berk Taşkın ve Sarp Ekinci ile kadro dışı bırakılan Fernando Henrique Boldrin ve Arvydas Novikovas, maç kadrosunda yer almıyor.