Şehit Piyade Astsubay Bolat, Alaçam'da kabri başında anıldı

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SAMSUN (AA) - Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Astsubay Erdal Bolat, şehadetinin 6. yılında Samsun'un Alaçam ilçesindeki kabri başında dualarla anıldı.

Şehit Bolat'ı anma programına şehidin yakınları ile Alaçam İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yaşar Görmez, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin, vakfın üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kadıköy Mahallesi Çufluoğlu Camisi imamı Sabri Büyük, Kapaklı Mahallesi Camisi imamı Ali Osman Bolat'ın okuduğu Kur'an'ın ardından program sona erdi.



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