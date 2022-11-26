Bafra'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Kızılırmak Mahallesi Yavuz Selim Sokak'ta P.B. ile E.M. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine P.B, bıçakla E.M'yi yaraladı.



İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. E.M. sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.



P.B. ise emniyet güçlerince gözaltına alındı.





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