Ladik ilçesine mevsimin ilk karı yağdı

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Ladik ilçesine mevsimin ilk karı düştü.



Dün akşam saatlerinde başlayan yağışlı hava, 1200 metre rakımda bulunan Akdağ Kayak Merkezi'nde kar yağışına sebep oldu.

Akdağ'da kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.







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