Samsun'da "14. Uluslararası Balkan Tarihi Kongresi" düzenlendi

SAMSUN (AA) - Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bünyamin Kocaoğlu, "Biz, Balkanları fiziken bıraktık ama yüreğimiz, aklımız hep orada. Dün Osmanlı'dan kalan ama bugün bizim olmayan, Osmanlı'nın kültürünü, damgasını vurduğu coğrafyalarla yakın ilgi ve münasebet içinde olmamız elzemdir." dedi.

Samsun Mübadele Derneğinin desteğiyle düzenlenen 14. Uluslararası Balkan Tarihi Kongresi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda gerçekleştirildi.

Samsun Mübadele Derneği Bilim Kurulu üyesi ve Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bünyamin Kocaoğlu, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, kongrenin her yönüyle bilim, kültürel ve sosyal gelişmeye katkı sağlayacağını söyledi.

Tarihte yaşanan olayların milletlerin hayatlarını etkilediği gibi sanatsal ve kültürel anlamda da farklılık oluşmasını sağladığına işaret eden Kocaoğlu, "Biz Balkanları fiziken bıraktık ama yüreğimiz, aklımız hep orada. Dün Osmanlı'dan kalan ama bugün bizim olmayan, Osmanlı'nın kültürünü, damgasını vurduğu coğrafyalarla yakın ilgi ve münasebet içinde olmamız elzemdir." ifadesini kullandı.

Balkanların kılıçla değil, gönüllerle kazanıldığını, bu nedenle bağların yıkılmasının güç olduğunu vurgulayan Kocaoğlu, şunları kaydetti:

"Bütün Türk gençlerinin Balkanları görmesini istiyorum. Osmanlı'nın sahip olduğu ama bizim terk etmek zorunda kaldığımız Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu çok önemlidir. Misakımilli bizim vatan topraklarımızın bittiği sınırdır ama bizim bir de güvenlik sınırımız var, Balkanlar'a kadar. Balkanlar'da esecek her soğuk rüzgar, bizi sıkıntıya sokar. Bütün dünyanın gözü bizim topraklarımızda. 100 yıldır ayaktayız. Türkiye çok daha güçlü olacak ve güzel yerlere gelecek. Türkiye hiçbir Ortadoğu devletiyle mukayese edilemez. Bölgesinde ve dünyada güçlü bir ülkedir."

Samsun Mübadele Derneği Başkanı Kadir Tatar ise kongrenin geçen yıl yaşanan salgın nedeniyle yapılamadığını, bundan sonra düzenli olarak düzenlemeye devam edeceklerini kaydetti.

Kongre kapsamında Balkanların tarihiyle ilgili sunumlar gerçekleştirildi.





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