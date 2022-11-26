Terme 2. Pide Pirinç ve Balık Festivali iptal edildi

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SAMSUN (AA) - Terme Belediyesince düzenlenecek, Pide, Pirinç ve Balık Festivali'nin, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız'ın şehit düşmesi nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Terme Belediyesinden yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan Vezirköprülü kahraman hemşehrimiz Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız'a Allah'tan rahmet, sevenlerine ve milletimize sabırlar diliyoruz.

Bu nedenle 27 Kasım Pazar günü düzenlemeyi planladığımız 2. Pide, Pirinç ve Balık Festivali iptal edilmiştir." ifadesine yer verildi.





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