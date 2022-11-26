Bafra'da trafik eğitim parkı oluşturma çalışmaları

SAMSUN (AA) - Bafra Belediyesi ile kamu ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde ilçede trafik eğitim parkı oluşturulması için çalışmalar devam ediyor.
Fatih Mahallesi'nde yapılan trafik eğitim parkında,130 metre bisiklet yolu, 440 metre araç yolu, açık alanda da eğitim verilebilecek yeşil amfi, çocuklara özel trafik labirenti, üst geçit, tünel, trafik levhaları ve sinyalizasyon sistemi, çocuk oyun alanı ve rekreasyon alanları, yürüyüş yolları, akülü araç ve bisiklet otoparkı, 20 araçlık otopark bulunacak.
Projede çocuk trafik eğitim parkurunda okul öncesi, ilkokul ve ortaokul çağındaki çocukların trafik eğitimini uygulamalı olarak alabilecekleri alanlar da oluşturuluyor.