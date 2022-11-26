Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, T.B'nin ikametinde uyuşturucu imal ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı.



Ekiplerce düzenlenen operasyonda adreste yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Operasyonda T.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.B, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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