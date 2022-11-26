Samsun'da refüje çarparak devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Yakakent ilçesinde refüje çarparak devrilen kamyon sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.B'nin (49) kullandığı tomruk yüklü kamyon, Asmapınar Mahallesi'nde refüje çarparak devrildi. Kamyondan yola savrulan tomruklar, karşı yönden gelen D.B. idaresindeki minibüse çarptı.

Kazada yaralanan kamyon sürücüsü M.B, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. M.B, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan kara yolunda trafik, tomrukların kaldırılmasının ardından normale döndü.





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