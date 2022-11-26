Samsun'da öğretmeni darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı salıverildi

SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir öğretmeni darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 öğrenci yakını, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Atatürk Ortaokulu bahçesinde beden eğitimi öğretmeni Murat Atay'ı darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan öğrenci velisi E.Ç. ile oğlu F.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İlçede dün, Atatürk Ortaokulunda öğrenim gören bir öğrenci ailesine, beden eğitimi öğretmeni Atay'ın kendisine tokat attığını söylemiş, bunun üzerine okula giden velisi E.Ç. ve F.Ç, okul bahçesinde Atay'ı darbetmişti. Zanlılar, gözaltına alınmıştı.