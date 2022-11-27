Karavana çevirdiği "school bus" ile 15 bin kilometre yol kat edecek

SAMSUN (AA) - Samsunlu gezgin Kadir Mert, karavana çevirdiği "school bus" (okul otobüsü) ile İran, Pakistan ve Nepal'e uzanan rotada yaklaşık 15 bin kilometre yol kat etmeyi planlıyor.

Geçimini yazılımcı ve yamaç paraşütü eğitmeni olarak kazanan Mert, İzmir'den iki yıl önce hurda halinde 260 bin liraya aldığı ve 440 bin lira harcayarak karavana çevirdiği "school bus" ile uzun bir yolculuğa çıkmaya hazırlanıyor.

Son hazırlıklarını yapan Mert, AA muhabirine, önümüzdeki günlerde başlayacağı yolculuğu hakkında bilgi verdi.

Daha önce Endonezya, Tayland, Singapur, Kamboçya, Nepal, Hindistan gibi ülkeleri gezme fırsatı bulduğunu belirten Mert, ilk defa karavanıyla uzun bir seyahat yapacağını anlattı.

Ev tipi kombiyi araca entegre ederek LPG ile ısınma sorununu çözdüğünü, elektrik ihtiyacını ise karavanın çatısındaki güneş panellerinden sağladığını belirten Mert, yolculukta kendisine yamaç paraşütçü bir arkadaşının eşlik edeceğini söyledi.

Aracın son testlerini yaptığını ve yolculuğa hazır olduğunu ifade eden Mert, seyahat edeceği ülkelerle ilgili gerekli evrakları tamamladıktan sonra yolculuğa İstanbul'dan başlayacağını aktardı.

Mert, önce Van'dan İran'a geçeceğini belirterek, "İran'da yaklaşık 2 bin 500 kilometremiz var. Oradan Pakistan'a geçeceğiz. Orada da yaklaşık bin kilometremiz var. Pakistan'dan sonra Hindistan, orada da 400 kilometremiz var. Oradan sonra Nepal'e doğru geçiş yapıyoruz. Bahsettiğim rota yaklaşık 7 bin 500 kilometre. Toplamda 15 bin kilometre yolculuğumuz var." dedi.

Yolculuğu 2-3 ay gibi bir sürede tamamlamayı planladıklarını söyleyen Mert, "Normalde rotam üzerinde geçmem gereken Afganistan var ama savaş olayları gibi durumlardan dolayı giriş ve çıkışların sorunlu olduğunu düşündük ve bu yüzden İran'ın güneyine inip Pakistan'a buradan bağlanacağız. Pakistan ve Hindistan da bir savaş arasında aslında. Bütün ülkelerle görüşmeleri sağladım, problemsiz bir şekilde geçebileceğimi söylediler. O yüzden bu durumda savaş beni korkutmuyor, yolculuk daha çok heyecanlandırıyor beni." diye konuştu.

Son durak olarak Nepal'in başkenti Katmandu'ya varacaklarını ve yamaç paraşütü yaparak eğitim vereceklerini dile getiren Mert, şunları kaydetti:

"Katmandu'da daha önce yamaç paraşütü üzerine çalışmalarım oldu. Nepal'den sonra geri Samsun'a dönüş yapacağım. Maddi durumları ayarladıktan sonra Afrika ve Amerika kıtasına bir yolculuk olacak. Ama ilk başta Nepal yolculuğumu başlatıp, yolculuk ve tarihi yaşayıp sonucunda tekrardan yeni bir rota çıkartacağım kendime."













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