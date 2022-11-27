Samsun'da kazara kendini vuran avcı hayatını kaybetti

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Alaçam ilçesinde arkadaşlarıyla ava giden ve kazara kendini vuran avcı yaşamını yitirdi.

Alaçam'da yaşayan Özgür Gevrekoğlu (32), arkadaşlarıyla Kızlan mevkisine ava gitti. Tüfekle kazara kendini vuran Gevrekoğlu ağır yaralandı.

Arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri olay ilgili inceleme başlattı.





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