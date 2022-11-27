Samsun'dan kısa kısa

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SAMSUN (AA) - Kavak ilçesinde lastikçilerde, 1 Aralık itibariyle başlayacak kış lastiği taktırma zorunluluğu sebebiyle yoğunluğun önüne geçmek için randevu sistemi uygulanıyor.

1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunmasından dolayı lastikçiler yoğun mesai yapıyor.

Kavak Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde lastikçi Muzaffer Öztürk, AA muhabirine, yoğunluktan dolayı müşterilere hizmet verebilmek için randevu uygulamasına geçtiklerini bildirdi.

Kavak Emniyet Müdürü Vekili Komiser Seyfettin Güveli ise kış lastiklerinin önemine işaret ederek, sadece ticari araçlarda değil bireysel araçlarda da kış lastiği kullanımının önemli olduğunu belirtti.







- Havza 25 Mayıs 1919 Spor Kulübü üyeleri bir araya geldi

Havza’da kuruluş işlemleri tamamlanan Havza 25 Mayıs 1919 Spor Kulübü kurucu yönetim kurulu ve üyeleri düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.

Kulüp Başkanı Kemalettin Ercan, 23 üyeleri bulunduğunu, amaçlarının öncelikle gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak ilçede sporu sevdirmek olduğunu belirtti.



Hiç kimseye rakip olarak kurulmadıklarını dile getiren Ercan, "Amacımız bizden önce ilçemizde kurulmamış spor branşlarında takımlar oluşturmak. Örneğin bir futbol takımı kurmayacağız. Kulüp olarak spora ilgi duyan gençlerimizi bir araya getirerek ilçemizi, spor camiası ve diğer bölgelerimizde de duyurmak için çalışmaktayız. Diğer bir önceliğimizde ilçemiz imkanları dahilinde takımlar oluşturmak. Bu amaçlarımız doğrultusunda güreş ve bilek güreşi takımlarımızı oluşturduk ve çalışmalarımıza başladık. İnşallah çıkmış olduğumuz bu yolda gençlerimize faydalı olacak işlere hep birlikte imza atacağız." diye konuştu.

- Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünden öğrencilere piknik ve gezi sürprizi

Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Havza ve Ladik ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının farklı hizmet modellerinden yararlanmakta olan Okul Destek Projesi kapsamındaki öğrencilere yönelik gezi ve piknik düzenlendi.

Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü çalışanları Havza ve Ladik ilçelerinde Okul Destek Projesi kapsamındaki öğrencilerle birlikte Amasya Boraboy Gölü Tabiat Parkı'na gezi düzenledi.

Etkinlikler kapsamında piknik yapan çocuklar, halat çekme, balon patlama, ve çuval yarışları yaptı. Düzenlenen yarışmalarda başarılı olan öğrencilere hediyeler verildi.

Havza Sosyal Hizmetler Müdürü Sezen Necla Mutlu Güvendi, "Destek vermiş olduğumuz çocuklarımızın günlük hayatın stresinden uzaklaşması ve sosyal gelişimlerine yönelik düzenlediğimiz etkinlikle çocuklarımız gönüllerince eğlenme imkanı buldular. İnşallah bu tür gezi ve etkinliklerimize devam edeceğiz." dedi.





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