Samsun'da darbedilen kişi hastanede yaşamını yitirdi

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

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SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde suça sürüklenen iki çocuğun darbettiği öne sürülen kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İlkadım ilçesi Batıpark'ta, kendisinden para isteyen iki çocuk tarafından darbedildiği gerekçesiyle Gazi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Hasan Cin (72), 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, 18 Kasım'da Hasan Cin'in de aralarında bulunduğu, farklı adreslerde 4 kişiden 2 şüphelinin para istediği ve vermeyince de bu kişileri darbettikleri ihbarı üzerine çalışma başlatmış, şüpheliler B.Ş. (16) ve K.Ö.G'yi (17) yakalamıştı. Hasan Cin ise hastaneye kaldırılmıştı.

B.Ş. ve K.Ö.G, daha sonra çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

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