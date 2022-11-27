Samsun'da üniversite öğrencisi bıçakla öldürüldü

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde, tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde, üniversite öğrencisi Abdüssamet Bakır (25) ile evlerine gelen ev arkadaşının arkadaşı B.Ö. (21) arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda bıçaklanan Bakır, yaşamını yitirdi.



Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, B.Ö'yü gözaltına aldı.









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