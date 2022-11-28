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SAMSUN (AA) - Bafra ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Bafra'dan Samsun yönüne giden M.D. yönetimindeki 55 YE 549 plakalı otomobil, Elifli Mahallesi, Kurttepe sapağında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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