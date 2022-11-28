Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 83 kişi yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 83 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 83 şüpheliyi gözaltına aldı.



Adreslerde yapılan aramada, 35 bin 431 kapsül sentetik ecza hap, 752,29 gram metamfetamin, 173,37 gram esrar, 11,58 gram sentetik uyuşturucu, 2,74 gram kokain, 2 uyuşturucu hap, 11 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 3 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ile 45 tabanca fişeği ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerden 11'i hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan işlem yapıldı. Şüpheliler işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan operasyon kapsamında uyuşturucu suçundan aranan 12 kişi yakalandı.

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