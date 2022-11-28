Samsun'da arkadaşının ölümüne sebep olduğu öne sürülen zanlı hakkında adli kontrol kararı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Alaçam ilçesinde, av tüfeğiyle arkadaşının ölümüne sebep olduğu iddia edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İddiaya göre, Kalikdemirci Mahallesi'nde, Özgür Gevrekoğlu (33), av sonrasında malzemeleri araç bagajına koyduğu esnada, av köpeği yanındaki arkadaşı K.G'nin (38) sırtına atladı. K.G'nin sırtında asılı av tüfeği ateş aldı.
Tüfekten çıkan kurşunlar başına isabet eden Gevrekoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.
Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığınca gözaltına alınan K.G'nin işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.