Havza Yerel Eylem Grubu'na değerlendirme ziyareti

Burçların en çok söylediği yalanlar

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Yerel Eylem Grubu (YEG) derneklerine yönelik sürdürülen değerlendirme ve araştırma çalışmaları kapsamında bir heyet Havza Yerel Eylem Grubu (YEG) Derneği'ni ziyaret etti.

Ziyarette, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yener Ataseven ile Asistan Hüseyin Danış'tan oluşan ekip inceleme ve bilgi alışverişinde bulundu.

Ataseven, Havza YEG’in faaliyetleri, proje uygulamaları, amaçları, yapısı gibi konularda bilgiler aldıktan sonra YEG’lerin işlevlerinin ve saha çalışmalarının iyileştirilmesi adına yapılacak çalışmalar hakkında YEG Müdürü Özgür Atala ile Havza YEG faydalanıcılarının görüşlerini aldılar.

Ataseven, Türkiye genelinde 49 adet YEG’in bulunduğunu belirterek YEG’lerin daha işlevsel hale getirilmesini hedeflediklerini bildirdi.

Havza YEG Müdürü Özgür Atala ise Havza’da YEG’in güçlü bir yapısı olduğunu ve avantajlarını kırsal kalkınmayı desteklemek adına en iyi şekilde kullanmakta olduklarını belirtti.

Ziyaretin ardından Ataseven, Danış ve Havza Belediyesi Başkan Yardımcısı Kurt ile Havza YEG Müdürü Özgür Atala ile birlikte İlk Kıvılcım Kadın Üretim Kooperatifini ziyaret ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.